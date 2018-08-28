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Две аварии на трассе в Ростовской области стали причиной многокилометровой пробки

Две аварии на трассе в Ростовской области стали причиной многокилометровой пробки
В Ростовской области из-за двух аварий образовалась многокилометровая пробка. Движение затруднено в обе стороны и не превышает семи километров в час.

Около 16 часов на автодороге М-4 «Дон» произошли две аварии. По словам очевидцев, водитель зерновоза врезался в отбойник. Несмотря на то, что ДТП незначительное, на трассе собирается пробка.

Ситуация осложняется тем, что как раз в это время с работы возвращаются многие жители области.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор связан с двумя авариями на трассе, которые произошли практически одновременно в обоих рядах. Скорость движения в левом ряду не превышает семи километров в час, в правом - примерно 10-25 километров в час.

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