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Дважды за неделю в Ростове перекроют центральные улицы

Дважды за неделю в Ростове перекроют центральные улицы
Фото: Vop.ru

В Ростове на этой неделе дважды будут перекрывать центральные улицы. Ограничения вводятся из-за проведения массовых мероприятий.

Так, 24 мая, в четверг, для проезда транспорта закроют улицу Московскую на участке от проспекта Буденновского до переулка Семашко. Запрет вводится с 6 часов утра 24 мая до 5 часов утра 25 мая. Здесь пройдут мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры.

27 мая, в воскресенье, с 6:30 до 13:30 дороги будут перекрывать по маршруту движения всероссийского полумарафона «Забег». Он пройдёт по маршруту: улица Береговая от переулка Соборного — Богатяновский спуск — улица Седова — улица Соколова — улица Большая Садовая до Театрального разворота — проспект Соколова — улица Пушкинская до проспекта Кировского — проспект Соколова — улица Донская — переулок Соборный — улица Береговая до проспекта Буденновского.

Кроме того, в этот же день, в связи с забегом «Зеленый марафон», с 7 до 16 часов будет прекращено движение транспорта по улице Береговой на участке от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска.

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