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Два жителя Ростовской области вырубили 193 молодых сосны

Два жителя Ростовской области вырубили 193 молодых сосны
В Ростовской области двое местных жителей вырубили 193 молодых сосны в Белокалитвинском районе.

Мужчин заметил участковый лесничества рядом с хутором Бородинов. В их «ГАЗели» было 193 фрагмента молодняка сосны. Нанесённый лесным угодьям вред оценили в 439 024 рубля. Теперь нарушители должны будут не только возместить ущерб, но и выплатить многотысячный штраф. Кроме того, дончан ждёт уголовное наказание.

Напомним, с 1 ноября в Ростовской области введено усиленное патрулирование лесов. К обходам лесных угодий привлекаются казаки, сотрудники полиции, волонтеры, егеря и сотрудники местных администраций.

Добавим, что за незаконную рубку одного дерева предусмотрен штраф от 3 000 до 5 000 рублей, а также возмещение причиненного ущерба. За вырубку двух и более «новогодних елок» предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы до двух лет со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей, а также возмещение причиненного ущерба.

В период с 1 декабря по 30 января размер штрафа за незаконную вырубку удваивается.

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