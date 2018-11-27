Два самолёта, следующие в Краснодар, сели в Ростове из-за снегопада на Кубани



Два самолёта Москва — Краснодар сели в донской столице из-за сильного снегопада на Кубани. В аэропорту Платов 29 ноября приземлились «Аэробус-320» рейса GH-1147 и «Боинг-737» рейса SU-1284.



- Самолёты совершили посадку на запасном аэродроме Ростова-на-Дону, - сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта Пашковский.



Лайнеры не могли сесть в пункте назначения из-за нечищеной взлётно-посадочной полосы.

«Аэробус-320» сел в Ростове около 9:30. «Боинг» приземлился через час. Пассажирам пришлось ждать нового отправления около трёх часов.



Когда полоса была расчищена, самолёты отправились в Краснодар.