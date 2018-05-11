Два человека погибли при пожаре в хозпостройке под Ростовом





В Аксайском районе в результате пожара погибли два человека. Возгорание произошло в садоводческом товариществе «Яблочко» 13 мая.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 19:26. На улице Пороховая Балка загорелась хозпостройка. По данным ГУ МЧС Ростовской области, огнём была охвачена площадь 15 квадратных метров.

- В пожаре погибли два человека, - сообщили в ведомстве, - их личности в настоящее время устанавливаются.



Возгорание было полностью ликвидировано к 20 часам. К тушению привлекались шесть спасателей и две единицы техники.