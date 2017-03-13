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Друзья погибшего в Таганроге музыканта рассказали подробности его гибели

Друзья погибшего в Таганроге музыканта рассказали подробности его гибели

Друзья погибшего в Таганроге музыканта рассказали подробности его гибели. Молодые люди уверены, что 26-летний Сергей не мог наложить на себя руки.

Андрей Колесников, хорошо знавший погибшего парня, считает, что жизнь молодого барабанщика оборвалась из-за нелепой случайности.
- 12 марта у мамы Сергея был день рождения, - рассказал Андрей порталу DonDay.ru, - После праздника брат отвез его домой. По всей видимости, Сергей вышел на балкон покурить, оперся на перила, потерял равновесие и упал с четвертого этажа. Сергей был очень солнечным, добрым и отзывчивым человеком, и ничто не могло заставить его покончить с собой, я уверен в этом.

По словам Андрея, статус «Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц» Сергей поставил еще три года назад. Эти слова посвящены гибели  вокалиста и гитариста рок-группы Nirvana Курта Кобейна.

Друзья погибшего барабанщика отмечают, что он был талантливым музыкантом и учителем. Сергей преподавал математику в 12-й общеобразовательной школе города Таганрога.

Как ранее писал Rostov.ru, молодой человек разбился насмерть, выпав с балкона 4-го этажа. Точные обстоятельства его гибели не известны.

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