Друг-археолог подарил бездомной донской собачонке счастливую жизнь в Польше



Новую и благополучную жизнь бездомной собачонке подарил польский ученый - археолог, приезжавший для исследований в Россию. А помогла собачьему счастью ростовский ветеринарный врач Ирина Задвинская.



Археолог Роберт Терлиховский из Варшавы приехал на раскопки на территории археологического музея-заповедника Танаис этим летом. Там к группе специалистов приблудилась бездомная рыжая дворняга, скитавшаяся в районе Недвиговки.

Собачка просто очаровала Роберта - жизнерадостная, смышлёная и очень преданная. Учёный дал ей кличку - «Рудка», что по-польски означает «красная», «рыжая».



Осенью Роберту нужно было возвращаться в Варшаву, и он решил взять Рудку с собой. Он решил, что повезёт собаку в Польшу на поезде. Археолог пришел в ветклинику «Умка» и попросил сделать прививку собаке, с которой он завтра поедет в Польшу.

- Археолог понятия не имел, что в России прививки нужно начинать делать примерно за месяц до предполагаемого отъезда, - рассказала ветврач Ирина Задвинская. - У него не хватило времени собрать все необходимые справки и он очень расстроился. Он так привязался к собаке и не мог представить, что бросит её на улице! «Что делать? Как мне быть?» - просил он посоветовать ему выход из ситуации. Я предложила ему оставить собаку в Ростове у знакомых, но таких у него не было. Оставлять животное неизвестным людям он не решался.







В конце концов, Роберт попросил ветврача подержать собачку у себя до тех пор, пока он не вернётся за ней. Ирина согласилась.



Прошёл месяц. За это время в клинике собаке сделали все необходимые прививки, Ирина подготовила нужные справки. Наконец Роберт сообщил, что приедет в Москву на машине за своей Рудкой и попросил Ирину привезти собаку в столицу.

- Взяла я Рудку и пакет её документов и поехала в Москву, - говорит ветврач Задвинская. - Роберт приехал туда на машине вместе с женой и другом. Собака всем очень понравилась. В семье уже было двое питомцев - французский бульдог и обычная дворняжка. Но они посчитали,что и третья собака не будет лишней.



Рыжая Рудка отлично вписалась в польскую семью.

«Все в порядке! Собаки уже подружились! » - Прислал Роберт в начале октября письмо в Ростов, приложив к нему снимки Рудки в доме в окружении всех членов семьи.



