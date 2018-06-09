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Древний каменный склеп обнаружили в Азове

Древний каменный склеп обнаружили в Азове

В Азове археологи, работая на территории сквера «Берёзка», обнаружили каменный склеп. В нём был похоронен подросток.
Каменный склеп относится к могильнику, который почти целиком попал в пределы одного двора современного многоквартирного дома. Сам древний могильник впервые был найден еще в 2003 году.
- Это самый далекий от центра города обнаруженный археологами склеп, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Его местонахождение расширяет наше представление о том, где хоронили своих умерших сородичей богатые семьи Азова.

Склеп сооружен с большим мастерством из умело подобранных небольших кусков рваного камня примерно одного размера. Ученые отмечают, что при кладке склепа использовались железные крицы - рыхлые комья размягченного губчатого железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля. Это могло означать, что подросток происходил из семьи металлургов или строителей. Но, возможно, древние люди использовали для возведения усыпальницы все, что попадало под руку.

Добавим, что подобные склепы, как правило, принадлежали наиболее зажиточной части горожан средневекового Азака XIV века.

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