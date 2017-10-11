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Дождливые и холодные выходные прогнозируются в Ростове

Дождливые и холодные выходные прогнозируются в Ростове
В предстоящие выходные в Ростове ожидается холодная и дождливая погода.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в донской столице будет идти дождь. При этом в субботу, 14 октября, температура понизится до 15 градусов, а в воскресенье столбики термометров опустятся до +12 градусов. Ночью похолодает до +9…+6 градусов.

Осадки прогнозируются в эти выходные и на большей части Ростовской области. На севере региона похолодает до +9, на юге – до +13.

На следующей неделе в Ростовской области не станет теплее. В понедельник, в среднем по региону +9…+13.

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