Дождливые и холодные выходные прогнозируются в Ростове



В предстоящие выходные в Ростове ожидается холодная и дождливая погода.



По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в донской столице будет идти дождь. При этом в субботу, 14 октября, температура понизится до 15 градусов, а в воскресенье столбики термометров опустятся до +12 градусов. Ночью похолодает до +9…+6 градусов.



Осадки прогнозируются в эти выходные и на большей части Ростовской области. На севере региона похолодает до +9, на юге – до +13.



На следующей неделе в Ростовской области не станет теплее. В понедельник, в среднем по региону +9…+13.