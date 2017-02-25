Дождь, снег и гололедица ожидаются в Ростовской области





Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Ростовской области в ночь на 26 февраля.



В связи с этим сотрудники ГИБДД советуют водителям увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспорта, выбирать скорость, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, следует быть особенно внимательными в темное время суток и на неосвещенных участках дороги.



Пешеходам советуют не выходить на дорогу в неустановленном месте, из-за припаркованного транспорта или сооружений, ограничивающих видимость водителям. Не отвлекайтесь на мобильные телефоны, когда переходите дорогу или идете вдоль нее. Капюшоны следует снять. Если вы переходите дорогу с ребенком, нужно крепко держать его за руку.



Кроме того, в темное время суток пешеходам следует использовать светоотражающие элементы на одежде.



Напомним, вечером 25 февраля в Новочеркасске насмерть сбили двоих пешеходов.