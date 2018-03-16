Дорожники в Ростове укладывали асфальт во время дождя



Дорожники в Ростове укладывали асфальт во время дождя. На этот раз «особенный» ремонт производился на пересечении проспекта Ленина и переулка Ашхабадского.



Ни проливной дождь, ни гололед, ни холод не помешали специалистам выполнить свою работу: залатать дыры в асфальте. При этом качество было не так важно. На фото видно, что свежеположенная латка успела «просесть». Такими темпами новую дорогу ждет судьба Таганрога.



Но самое главное в сложившейся ситуации то, что на ремонт дорог в Ростове выделено около миллиарда рублей. Видимо, за такие деньги это именно тот ремонт, которого заслуживают ростовчане.