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Дорожники в Ростове укладывали асфальт во время дождя

Дорожники в Ростове укладывали асфальт во время дождя
Дорожники в Ростове укладывали асфальт во время дождя. На этот раз «особенный» ремонт производился на пересечении проспекта Ленина и переулка Ашхабадского.

Ни проливной дождь, ни гололед, ни холод не помешали специалистам выполнить свою работу: залатать дыры в асфальте. При этом качество было не так важно. На фото видно, что свежеположенная латка успела «просесть». Такими темпами новую дорогу ждет судьба Таганрога.

Но самое главное в сложившейся ситуации то, что на ремонт дорог в Ростове выделено около миллиарда рублей. Видимо, за такие деньги это именно тот ремонт, которого заслуживают ростовчане.

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