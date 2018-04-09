Дорогой мундиаль: на организацию ЧМ-2018 в Ростове потратили 90 млрд



Подготовка к мундиалю в донской столице обошлась в 90 миллиардов рублей. Деньги на проведение ЧМ-2018 выделялись из федерального, областного и городского бюджетов.



Так, основные затраты понес федеральный бюджет – 28 миллиардов рублей. 26 миллиардов были выделены из бюджетов Ростова и области, остальное – внебюджетные средства. Большая часть средств ушла на строительство нового стадиона «Ростов Арена» (почти 19 миллиардов рублей) и возведение аэропорта Платов – 47 миллиардов рублей.



Между тем, это еще не все затраты. Пятилетнее содержание «Ростов Арены» после ЧМ-2018 обойдется в 1,7 миллиарда рублей.