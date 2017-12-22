Дореволюционную рисованную вывеску открыли в центре Ростова



В центре Ростова открыли дореволюционную рисованную вывеску на фасаде объекта культурного наследия «Доходный дом И.П. Палеева».



Здание расположено на углу переулка Газетного и улицы Ульяновской. Надпись удалось обнаружить во время очистных работ на фасаде дома. Она свидетельствует о том, что в цокольном угловом помещении этого здания находился «Ренсковой погреб», то есть лавка по продаже виноградных вин.

- Кроме того, как свидетельствуют надписи, здесь же продавалась бакалея, чай, воды, прохладительные напитки, - рассказал руководитель объединения «МойФасад» Роман Бочарников. - Предположительно, торговое заведение могло принадлежать Василисе Игнатьевне Киселевой, которая торговала в этом доме фруктовыми водами и квасом.







Надпись была выявлена и сохранена усилиями деятелей объединения «МойФасад» и Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры. Широкий общественности графический артефакт представили в воскресенье, 24 декабря.

- Эту надпись мы обнаружили ещё лет семь назад, мы знали, что на этом месте есть старинные надписи, но их скрывала штукатурка и фасадные наслоения советских времён, - рассказал Роман Бочарников. – Когда в 2017 году здесь поставили леса, чтобы очищать фасад, мы поняли, что сейчас или никогда. Если бы мы не проконтролировали процесс, её просто бы уничтожили во время очистки пескоструйным аппаратом. Поэтому мы предупредили все органы, от которых это может зависеть, попытались сделать все, чтобы сохранить её.







Как отмечают специалисты, рисованных вывесок дореволюционного периода в городе практически не сохранилось. Уже сам этот факт говорит о том, что вывеска достойна стать отдельным предметом охраны, как редкое графическое свидетельство о деятельности горожан в прошлом.



В 2018 году планируется ее дальнейшая консервация и реставрация.



