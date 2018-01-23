Дополнительные поезда из Ростова пустят во время праздников



Дополнительные поезда из Ростова пустят во время праздников. Для жителей донской столицы организуют два дополнительных рейса накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Поезда из Ростова отправятся в курортные города 22 февраля и 7 марта, обратно — 25 февраля и 11 марта.



Рейс № 682 в Адлер отправится в 22:33. Назад дополнительный поезд поедет в 17.16. Поездка займет примерно 11 часов. Стоимость билета в плацкартный вагон составит 936 рублей, место в купе обойдется в 1 884 рубля.



Поезд № 214 до Кисловодска тронется с ростовского вокзала в 21:03. Обратный рейс запланирован на 21:14. Пассажиры проведут в дороге около 10 часов. Цена за одно место в плацкартном вагоне - 936 рублей, в купе можно проехать за 1 345 рублей.