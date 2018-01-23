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Дополнительные поезда из Ростова пустят во время праздников

Дополнительные поезда из Ростова пустят во время праздников
Дополнительные поезда из Ростова пустят во время праздников. Для жителей донской столицы организуют два дополнительных рейса накануне Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Поезда из Ростова отправятся в курортные города 22 февраля и 7 марта, обратно — 25 февраля и 11 марта.

Рейс № 682 в Адлер отправится в 22:33. Назад дополнительный поезд поедет в 17.16. Поездка займет примерно 11 часов. Стоимость билета в плацкартный вагон составит 936 рублей, место в купе обойдется в 1 884 рубля.

Поезд № 214 до Кисловодска тронется с ростовского вокзала в 21:03. Обратный рейс запланирован на 21:14. Пассажиры проведут в дороге около 10 часов. Цена за одно место в плацкартном вагоне - 936 рублей, в купе можно проехать за 1 345 рублей. 

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