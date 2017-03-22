Дополнительные поезда дальнего следования пустят на майские праздники из Ростова





На период майских праздников из Ростова пустят дополнительные поезда дальнего следования в направлении курортных зон, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».



Дополнительные составы будут курсировать с 21 апреля по 14 мая. Наибольшее число поездов назначено на маршруте Ростов – Адлер с 27 апреля по 9 мая. Пик перевозок на этом маршруте придется на 28 апреля, в этот день из донской столицы в Адлер отправятся сразу четыре дополнительных состава. Время отправления 17:26, 18:31, 18:57 и 22:33. Цена билета в плацкарт - от 1280 руб., в купе - от 2100.



В этот же день можно будет отправиться в Кисловодск, обратный поезд идёт 1 и 9 мая в 22:40. Цена билета варьируется от 1345 руб. до 2366 руб.



Дополнительный поезд в Минеральные Воды отправится из Ростова 5 и 10 мая. Состав Минеральные Воды – Адлер уходит из начальной точки 28 апреля и 5 мая, из Адлера - 1 и 9 мая.



Также назначены дополнительные поезда Адлер – Москва (отправляется из Адлера 8 и 9 мая, из Москвы – 10 и 11 мая), Кисловодск – Минеральные Воды – Москва (отправляется из Кисловодска и Минеральных Вод 26 апреля и 9 мая, из Москвы – 28 апреля и 10 мая), Владикавказ – Минеральные Воды – Москва (отправлением из Владикавказа 7 мая, из Москвы – 9 мая).

Ряд поездов, курсирующих по дням недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить ежедневно. Дополнительные рейсы введут на маршрутах Адлер – Санкт-Петербург, Адлер – Москва, Новороссийск – Москва.



Фото: trainpix.org