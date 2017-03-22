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Дополнительные поезда дальнего следования пустят на майские праздники из Ростова

Дополнительные поезда дальнего следования пустят на майские праздники из Ростова

На период майских праздников из Ростова пустят дополнительные поезда дальнего следования в направлении курортных зон, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Дополнительные составы будут курсировать с 21 апреля по 14 мая. Наибольшее число поездов назначено на маршруте Ростов – Адлер с 27 апреля по 9 мая. Пик перевозок на этом маршруте придется на 28 апреля, в этот день из донской столицы в Адлер отправятся сразу четыре дополнительных состава. Время отправления 17:26, 18:31, 18:57 и 22:33. Цена билета в плацкарт - от 1280 руб., в купе - от 2100.

В этот же день можно будет отправиться в Кисловодск, обратный поезд идёт 1 и 9 мая в 22:40. Цена билета варьируется от 1345 руб. до 2366 руб.

Дополнительный поезд в Минеральные Воды отправится из Ростова 5 и 10 мая. Состав Минеральные Воды – Адлер уходит из начальной точки 28 апреля и 5 мая, из Адлера - 1 и 9 мая.

Также назначены дополнительные поезда Адлер – Москва (отправляется из Адлера 8 и 9 мая, из Москвы – 10 и 11 мая), Кисловодск – Минеральные Воды – Москва (отправляется из Кисловодска и Минеральных Вод 26 апреля и 9 мая, из Москвы – 28 апреля и 10 мая), Владикавказ – Минеральные Воды – Москва (отправлением из Владикавказа 7 мая, из Москвы – 9 мая).
Ряд поездов, курсирующих по дням недели, с 21 апреля по 14 мая будут ходить ежедневно. Дополнительные рейсы введут на маршрутах Адлер – Санкт-Петербург, Адлер – Москва, Новороссийск – Москва.

Фото: trainpix.org

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