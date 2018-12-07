Донской учёный стал послом Мюнхенского университета
Учёный из Новочеркасска стал обладателем титула TUM ambassador («Посол ТУ Мюнхен»).
В Германии 2 декабря почётных наград были удостоены шесть иностранных профессоров. Титул TUM ambassador получили учёные мужи, чья научная и учебная деятельность внесла большой вклад в повышение международной репутации вуза.
Были награждены профессора из США, Франции, Австрии, Нидерландов, с Балканского полуострова, а также представитель Новочеркасского ЮРГПУ Алексей Булгаков.
Учёный читает лекции по автоматизации, роботизации и кибер-физическим системам в строительстве. Вместе с коллегами из Германии он воплотил четыре проекта по заказу немецкой промышленности.
В 2010 году Булгаков получил премию Германского фонда окружающей среды. Он был научным руководителем студенческого проекта по созданию мехатронных модулей - носителей солнечных панелей для выработки электроэнергии для зданий и сооружений.