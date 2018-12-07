Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донской учёный стал послом Мюнхенского университета

Донской учёный стал послом Мюнхенского университета
Учёный из Новочеркасска стал обладателем титула TUM ambassador («Посол ТУ Мюнхен»).

В Германии 2 декабря почётных наград были удостоены шесть иностранных профессоров. Титул TUM ambassador получили учёные мужи, чья научная и учебная деятельность внесла большой вклад в повышение международной репутации вуза.

Были награждены профессора из США, Франции, Австрии, Нидерландов, с Балканского полуострова, а также представитель Новочеркасского ЮРГПУ Алексей Булгаков.

Учёный читает лекции по автоматизации, роботизации и кибер-физическим системам в строительстве. Вместе с коллегами из Германии он воплотил четыре проекта по заказу немецкой промышленности.

В 2010 году Булгаков получил премию Германского фонда окружающей среды. Он был научным руководителем студенческого проекта по созданию мехатронных модулей - носителей солнечных панелей для выработки электроэнергии для зданий и сооружений.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.