Донской силач Дмитрий Нагорный удержал шесть газующих машин



Спортсмен из Донецка Дмитрий Нагорный вновь удивил своих поклонников. 18 апреля силач попытался установить новый мировой рекорд. В течение 30 секунд он удерживал шесть разъезжающихся в разные стороны машин.



На площадку перед стелой «Донецк» прибыли автомобили ВАЗ, которые специально для эксперимента предоставил местный предприниматель – владелец компании такси. Дмитрий привязал крепкие тросы к фаркопам авто, расставил транспортные средства по периметру площадки, скомандовав: «Поехали!», крепко вцепился в упряжку. Водители тронулись в разные стороны, но только буксовали – сдвинуть с места дончанина не удалось. Из-под колёс летели пыль и мелкие камни, но Нагорный упорно стоял на месте. Противостояние длилось около 30 секунд.







Сразу после упражнения спортсмен с улыбкой ответил, что чувствует себя хорошо, хотя у него заметно дрожали руки, а из потрескавшихся ладоней капала кровь. Но, видимо, из-за переполнявших его эмоций он ничего этого не заметил.



В ближайшее время видеозапись нового рекорда будет направлена на официальный сайт книги рекордов Гиннесса и на сайт рекордов России.



Репетицией перед рекордом было упражнение с удержанием четырёх разъезжающихся автомобилей в начале апреля. Водители «классики» давили на газ, но Дмитрий не поддался мощности свыше 300 лошадиных сил и смог удержать транспортные средства, не дав сдвинуть себя с места.







Добавим, что подобный рекорд с четырьмя автомобилями в 2010 году установил украинский силач Дмитрий Халаджи. С этим трюком, к которому он готовился около десяти лет, спортсмен попал в книгу Рекордов Гиннесса. Донской богатырь решил обойти своего коллегу, увеличив количество автомобилей до шести.



Напомним, в феврале Дмитрий Нагорный сдвинул с места 45-тонный БелАЗ, а в марте - два большегруза.