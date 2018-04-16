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Донской силач Дмитрий Нагорный удержал шесть газующих машин

Донской силач Дмитрий Нагорный удержал шесть газующих машин
Спортсмен из Донецка Дмитрий Нагорный вновь удивил своих поклонников. 18 апреля силач попытался установить новый мировой рекорд. В течение 30 секунд он удерживал шесть разъезжающихся в разные стороны машин.

На площадку перед стелой «Донецк» прибыли автомобили ВАЗ, которые специально для эксперимента предоставил местный предприниматель – владелец компании такси. Дмитрий привязал крепкие тросы к фаркопам авто, расставил транспортные средства по периметру площадки, скомандовав: «Поехали!», крепко вцепился в упряжку. Водители тронулись в разные стороны, но только буксовали – сдвинуть с места дончанина не удалось. Из-под колёс летели пыль и мелкие камни, но Нагорный упорно стоял на месте. Противостояние длилось около 30 секунд.



Сразу после упражнения спортсмен с улыбкой ответил, что чувствует себя хорошо, хотя у него заметно дрожали руки, а из потрескавшихся ладоней капала кровь. Но, видимо, из-за переполнявших его эмоций он ничего этого не заметил.

В ближайшее время видеозапись нового рекорда будет направлена на официальный сайт книги рекордов Гиннесса и на сайт рекордов России.

Репетицией перед рекордом было упражнение с удержанием четырёх разъезжающихся автомобилей в начале апреля. Водители «классики» давили на газ, но Дмитрий не поддался мощности свыше 300 лошадиных сил и смог удержать транспортные средства, не дав сдвинуть себя с места.

Донской силач Дмитрий Нагорный удержал шесть газующих машин

Добавим, что подобный рекорд с четырьмя автомобилями в 2010 году установил украинский силач Дмитрий Халаджи. С этим трюком, к которому он готовился около десяти лет, спортсмен попал в книгу Рекордов Гиннесса. Донской богатырь решил обойти своего коллегу, увеличив количество автомобилей до шести.

Напомним, в феврале Дмитрий Нагорный сдвинул с места 45-тонный БелАЗ, а в марте - два большегруза.

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