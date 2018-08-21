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Донской главк МВД потратит полмиллиона на собак

Донской главк МВД потратит полмиллиона на собак
Фото: 25.rodina.news
Главное управление МВД по Ростовской области потратит более полумиллиона рублей по покупку служебных собак.

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 590 тысяч рублей. Закупка финансируется из федерального бюджета.

Донской главк намерен приобрести 15 немецких овчарок и одного ротвейлера. Среди них - две овчарки возрастом до шести месяцев, четыре – до 12 месяцев, девять – до 2,5 года и ротвейлер моложе трёх лет. В условиях договора уточняется: собаки должны любить играть, быть здоровыми, сильными и выносливыми.

К каждому животному должен прилагаться ветеринарный паспорт.

Направить заявки для участия в аукционе можно до 31 августа. Поставщик станет известен в результате конкурса 3 сентября. Подрядчик должен исполнить контракт в течение 30 дней с момента его подписания.

Напомним, что в начале августа прошёл конкурс на поставку кормов для служебных собак. На эти цели донское управление МВД потратило около 10 млн рублей.

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