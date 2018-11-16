Донской автор песен звёзд российской эстрады отметил день рождения



На днях своё 79-летие отпраздновал Юрий Ремесник. Поэт уже четверть века пишет тексты песен для известных российских певцов.



Пером Юрия Петровича созданы «Виноват, мадам, виноват», «Любовь-река» и «Попутчица» Вячеслава Малежика , «Полинушка» Ярослава Евдокимова и «Роза памяти» Алексея Глызина. В общей сложности около двухсот его стихов стали песнями, которые исполнили известные артисты.



С Малежиком Юрий Петрович дружит уже больше полувека. Их знакомство произошло довольно необычно. На одном из концертов Вычеслава в 1990 году Юрий поднялся на сцену и вручил ему букет цветов. Там он спрятал конверт с несколькими своими стихами. Артист, прочитав тексты, решил познакомиться с автором. С этого и началась многолетняя дружба двух творческих людей.



Юрий Ремесник живёт скромно в городе Азове. Он родился 17 ноября 1939 года. Всю жизнь, помимо поэзии, занимался физическим трудом. Работал и кочегаром, и каменщиком, и крановщиком в своём родном городе.



Юрий Петрович — член Союза писателей России, почётный гражданин Азова, советник мэра в сфере культуры.