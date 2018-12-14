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Донского футболиста Дениса Глушакова допросят из-за угроз бывшей жене

Донского футболиста Дениса Глушакова допросят из-за угроз бывшей жене
Донского футболиста Дениса Глушакова допросят из-за угроз бывшей жене Дарье. Об этом рассказал адвокат девушки Сергей Жорин.

Жорин сообщил, что правоохранители вызвали Глушакова из-за недавнего конфликта с Дарьей. По словам экс-супруги, футболист угрожал ей расправой.

– Дарья отнеслась к угрозам серьезно, поэтому и заявила в полицию. Она вовсе не хочет, чтобы Денис оказался за решеткой. Однако нужно разобраться, есть ли в его действиях состав преступления, – отметил Жорин.

Он добавил, что его клиентка надеется, что после этого угрозы в ее адрес прекратятся.

Напомним, пара официально заявила о расставании в сентябре. Супруги обвинили друг друга в неверности и решили развестись.

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