Донское правительство собирается продать до конца года часть акций ФК «Ростов»



В Законодательном собрании Ростовской области прошло второе заседание вновь избранного регионального парламента. Депутаты собрались 25 сентября.



Одним из вопросов, стоявших на повестке дня, был план приватизации госимущества Ростовской области на 2018 год и на плановый период до 2020 года. Перечень хозяйственных обществ, находящихся в собственности правительства, акции которых планируется приватизировать в этот период, дополнен пунктом о приватизации акций ФК «Ростов». Правительство планирует продать 43,2% доли клуба до конца текущего года. Депутаты внесли соответствующие изменения в областной закон.



Как пояснил министр имущественных и земельных отношений региона Николай Толмачев, в собственности правительства региона останется 51% акций. Он также добавил, что таким образом планируется привлечь в клуб инвесторов. В ближайшее время будет определена стоимость акций.