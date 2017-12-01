Донское правительство потратит на аренду автомобилей 290 млн рублей



Правительство Ростовской области потратит на аренду автомобилей для чиновников 290 млн рублей. В настоящее время министерство транспорта через сайт госзакупок ищет подрядчика, который окажет данные услуги.



Согласно документации аукциона донское правительство собирается арендовать 197 автомобилей. Из них 190 – это легковые машины, один фургон, четыре автобуса, дорожная лаборатория и один микроавтобус. Максимальная цена контракта составляет 290 354 650 рублей. Средства выделяются из бюджета области.



Транспорт должен соответствовать определённым требованиям. Так, минимальная мощность двигателей - 100 лошадиных сил, максимальная — 200.



За свой счёт исполнитель должен оформить документы на машины в ГИБДД МВД России и застраховать транспорт. По условиям договора в случае поломки автомобиля подрядчик обязуется предоставить транспорт на замену не менее чем за сутки.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 19 декабря. Победитель станет известен 22 декабря.