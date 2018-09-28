Донское министерство транспорта потратит на аренду машин почти 60 млн рублей



Министерство транспорта Ростовской области потратит на аренду автомобилей и услуги водителей почти 60 млн рублей.

До конца года ведомство возьмёт на прокат 197 автомобилей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 59 млн 585 тысяч рублей.



По техническому заданию компания-подрядчик должна предоставить 13 машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, 87 - от 101 до 150 л.с., 75 - от 151 до 200 л.с. и 14 - от 201 до 435 л.с.



Помимо этого, министерство арендует один автомобиль-«лабораторию», один фургон, один микроавтобус и четыре автобуса. Пробег заявленного транспорта не должен превышать 6,8-10 тысяч километров.



Подрядчик станет известен 22 октября. Контракт с ним заключат до 31 декабря 2018 года.