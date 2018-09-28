Авторизация

Регистрация


  • USD 65.22
  • EUR 75.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донское министерство транспорта потратит на аренду машин почти 60 млн рублей

Донское министерство транспорта потратит на аренду машин почти 60 млн рублей
Министерство транспорта Ростовской области потратит на аренду автомобилей и услуги водителей почти 60 млн рублей.
До конца года ведомство возьмёт на прокат 197 автомобилей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта - 59 млн 585 тысяч рублей.

По техническому заданию компания-подрядчик должна предоставить 13 машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, 87 - от 101 до 150 л.с., 75 - от 151 до 200 л.с. и 14 - от 201 до 435 л.с.

Помимо этого, министерство арендует один автомобиль-«лабораторию», один фургон, один микроавтобус и четыре автобуса. Пробег заявленного транспорта не должен превышать 6,8-10 тысяч километров.

Подрядчик станет известен 22 октября. Контракт с ним заключат до 31 декабря 2018 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.