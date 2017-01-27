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Донских водителей предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах области

Донских водителей предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах области

Донская ГИБДД предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях на дорогах области.

На территории Ростовской области ожидается сильный туман и гололедица.
- В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избежать, - рекомендуют в ГИБДД. – При приближении к пешеходным переходам водителей необходимо повышать свою бдительность и помнить, что на дороге могут появиться люди, а тормозной путь на скользком дорожном покрытии увеличивается в несколько раз.

В Госавтоинспекции также отмечают, что обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар автомобиля и противотуманок.

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