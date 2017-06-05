Донские выпускники написали ЕГЭ по физике и литературе





Шесть тысяч донских выпускников написали единый государственный экзамен по физике и литературе 7 июня. В Ростовской области работало 42 пункта проведения ЕГЭ.



Выпускники приступили к работе в 10 утра. На выполнение теста отводилось 3 часа 55 минут. ЕГЭ по физике содержал 31 задание. Отметим, что в этом году во всех частях экзамена по физике исчезли тестовые задания. Выпускникам необходимо самостоятельно вписывать ответы. Количество численных задач увеличилось до 15.



Выпускная работа по литературе состояла из трёх частей. Первый смысловой блок содержал небольшой отрывок эпического или драматического произведения с 7 вопросами по его содержанию. По заданной тематике необходимо написать два мини-сочинения. Во втором блоке лирическое произведение с несколькими вопросами к нему и два мини-сочинения. Задание третьего блока предусматривало написание развернутого сочинение на любую из трёх заданных тем.



Во всех пунктах проведения экзамена работало онлайн-видеонаблюдение. Кроме того, за процессом следили общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.



Результаты первых экзаменов в Ростовской области станут известны не ранее 14 июня.



Напомним, ранее выпускники написали экзамены по географии, информатике, математике и обществознанию.