Донские поисковики нашли советский штурмовик ИЛ-2





Поисковой отряд планирует установить обелиск экипажу самолёта.



Под селом Русское, Куйбышевского района Ростовской области поисковики корпуса «Антей» обнаружили место падения советского штурмовика ИЛ-2.



Самолет полностью разбит, и его корпус представляет собой отдельные фрагменты. Поисковиками был извлечен редуктор двигателя с частью корпуса, на котором продублирован номер двигателя. Эти цифры хорошо сохранились и отчётливо видны. По номеру поисковики уже начали устанавливать имена экипажа, с этим проблем не будет. Уже удалось установить, что машина была двухместной.



Останки героев-лётчиков пока, к сожалению, обнаружить не удалось. Но это в первые два дня поисков, сегодня члены «Антея» снова отправились на место гибели нашего самолета. Шансы на удачный исход поиска останков лётчиков есть.

- Самолёт разбился в 1943 году близ реки Миус. Поисковые работы продолжаются, установление имен займет некоторое время, - рассказал участник корпуса «Антей» Николай Ярошев.



Представитель поискового отряда также сообщил, что корпус планирует за свой счёт установить на месте обнаружения самолёта памятный обелиск экипажу разбившегося ИЛ-2,



