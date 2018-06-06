Донские депутаты «заморозили» цену кадастровых работ до 2020 года





7 июня депутаты Законодательного собрания Ростовской области провели очередное, 55-е, заседание. Оно началось с минуты молчания в память об ушедшем из жизни депутате донского парламента, председателе комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Владимире Дмитриевиче Катальникове.



Владимир Дмитриевич был одним из депутатов, которому донские избиратели доверяли представлять их интересы в трех созывах Государственной Думы. Дважды он избирался депутатом Заксобрания Ростовской области. Владимир Дмитриевич активно участвовал в разработке и принятии законов, ставших нормативным фундаментом реализации социальной политики и развития шахтерских территорий Дона.



Вначале в рамках «правительственного часа» депутаты заслушали доклад о состоянии и перспективах развития дорожного хозяйства и транспортной системы. Информацию представил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов. По его словам, за пять лет расходы на строительство и ремонт дорог значительно увеличились. Если в 2012 году на эти цели выделялось 11 миллиардов рублей, то в 2017-м - уже около 18 миллиардов. За счет этих средств было построено и реконструировано 138 километров дорог общего пользования и 282 километра региональных и местных. Были внесены изменения и в организацию движения: установлены отбойники, запрещены опасные повороты, построены надземные переходы.

- Проведенная работа уже показала положительный результат - наши дороги стали безопаснее, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Так, в регионе снизилось количество ДТП - с 6 тысяч до 4,2 тысячи, аварий со смертельным исходом стало меньше на 25 процентов. Однако проблем все еще много. От дончан поступает множество предложений по этой отрасли. Их мы обсуждаем с областным министерством транспорта и формируем новые инициативы.



Еще один вопрос касался градостроительства. Ростовчане возмущены точечной застройкой центра города. Последним прецедентом стало возведение высотки на площади Ленина. Сейчас законодатели прорабатывают эту проблему вместе с городскими властями. Парламентарии считают необходимым вовлекать в процесс обсуждения генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территорий и так далее более широкий круг заинтересованных лиц. Депутаты приняли поправки в закон, согласно которым, наряду с публичными слушаниями по градостроительной деятельности, возможно проведение общественных обсуждений.



Наболевшей темой для многих дончан стала стоимость кадастровых работ. На заседании депутаты приняли решение «заморозить» цену этой услуги. До марта 2020 года она не будет повышаться и останется прежней - 2 850 рублей за участок. Стоимость работ на двух смежных участках составит 2 490 рублей, на трех - 2 370 рублей, на четыре и более - 2 320 рублей. По мнению парламентариев, такие меры позволят жителям области даже со скромным доходом решить вопросы с оформлением документов на землю.



Депутаты обсудили состояние культуры в Ростовской области. С отчетом о состоянии дел в этой сфере выступил министр культуры Ростовской области Владимир Бабин. Комментируя отчет министра, председатель Заксобрания Александр Ищенко отметил, что за последние годы ситуация в сфере культуры демонстрирует положительную динамику. Начиная с 2016 года, доля средств в областном бюджете на развитие культуры последовательно увеличивается, принимаются важные решения на законодательном уровне.



Также депутаты решили использовать опыт нормотворческой деятельности, полученный во время предыдущих созывов. Поэтому к работе парламентариев присоединятся бывшие депутаты с многолетним стажем. Они войдут в состав Совета Законодательного собрания нового шестого созыва в качестве почетных членов.