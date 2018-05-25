Донские депутаты за пять лет приняли около 50 законов в соцсфере





В сентябре донской парламент ждёт обновление. Выборы депутатов Законодательного собрания Ростовской области назначены на 9-е число. Тем временем ещё действующие депутаты подводят итоги работы за прошедшую пятилетку.



За этот период парламентарии приняли около 50 законов, касающихся социальной политики в регионе. Они касались сферы образования, медицины, культуры, спорта и других. По сравнению с 2013 годом почти на 18 тысяч рублей вырос размер регионального материнского капитала. В этом году выплата составила почти 118 тысяч рублей.



Об этих и других изменениях говорили на форуме регионального отделения партии «Единая Россия» 29 мая. На встрече депутаты подвели итоги работы фракции в донском Заксобрании пятого созыва. По словам председателя регионального парламента Александра Ищенко, важным направлением для законодательной власти остается поддержка донской семьи.



- Семья — важная часть жизни каждого человека. Именно от состояния института семьи зависит численность населения, - подчеркнул Александр Ищенко. - Государство со своей стороны должно всячески поддерживать семью. Особенное внимание мы уделяем многодетным и малообеспеченным.



За пять лет десятки тысяч донских семей получили материальную поддержку. Это не только социальные выплаты, но и жильё, земельные участки, микроавтобусы для многодетных семей, бесплатная юридическая помощь. Большим подспорьем также стал региональный маткапитал. Его размер за это время увеличился на 18% и составил около 118 тысяч рублей.



Александр Ищенко также подчеркнул, что об успешно проведенной работе законодателей в этом направлении говорит и увеличение на Дону многодетных семей. Сегодня в Ростовской области их около 31 тысячи.



На охрану здоровья подрастающего поколения были направлены несколько законов, которые впоследствии стали общероссийскими. Например, по решению донских депутатов введён запрет на продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. Детям и подросткам также нельзя купить вейпы и безалкогольные тоники. Эти и другие законы поддержали парламентарии из разных регионов России.