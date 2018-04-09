Донские депутаты собираются запретить продажу вейпов подросткам по всей стране





В апреле депутаты Законодательного собрания Ростовской области рассмотрят законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов – электронных сигарет с курительной жидкостью. Донские парламентарии считают, что подобный запрет должен существовать на территории все страны. Поэтому депутаты собираются направить эту инициативу в Государственную Думу.



По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, Госдума седьмого созыва поменяла формат работы и теперь чаще прислушивается к регионам. Если при предыдущем созыве донские депутаты направили 13 инициатив и только три из них были приняты, то за полтора года работы нового созыва из пяти внесенных предложений два уже приняты и одно реализовано в виде поправок к другому законопроекту.

- По сути больше половины наших инициатив уже за 1,5 года работы стали Федеральными законами или же нашли иной способ реализации. 2 находятся на рассмотрении, - подчеркнул Александр Ищенко. - У нас на сегодняшний день, по сути, содержательно не отклонена ни одна наша инициатива, с которой мы бы выходили в Государственную Думу.



Последняя инициатива донских парламентариев, принятая на федеральном уровне, это законопроект о льготах для совместно проживающих пенсионеров и инвалидов в части предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капремонт. Но за рамками законопроекта остались пенсионеры, проживающие с работающими инвалидами, детьми-инвалидами и граждане, имеющие детей-инвалидов, остались.

- Мы договорились с комитетом Государственной Думы по ЖКХ, депутатами Государственной Думы избранными от Ростовской области о том, что ко второму чтению, вместе, общими усилиями, будем преодолевать сопротивление наших коллег, которые понимают, что такой проект влечет дополнительные расходы бюджета, - добавил спикер. - Тем не менее, мы полагаем, что и федеральному и в региональных бюджетах можно найти ресурсы для того, чтобы профинансировать льготу для этой социально незащищенной категории наших сограждан.



Еще один принципиальный момент касается получения этих льгот. Люди сталкиваются с тем, что при оформлении компенсаций приходится собирать массу документов, посещать большое число ведомств. Александр Ищенко считает, что в ближайшем будущем государственная система должна перейти на цифровизацию, уйти от необходимости заполнять бумажные документы.

- Конечно, эта задача более масштабна и более перспективна, чем тот проект, который мы обсуждаем, но в рамках обсуждения этого конкретного проекта мы увидели, что нам нужно проанализировать, провести ревизию вот этого законодательства для того, чтобы упростить взаимоотношения между теми, кто имеет право на льготы и государством, отметил Александр Ищенко.



В планах донских депутатов направить на федеральный уровень и другие инициативы. В частности, в сфере ЖКХ. Речь идёт о работе управляющих компаний, проблеме капитального ремонта в многоквартирных домах, то есть вопросах, с которыми к депутатам постоянно обращаются жители области.