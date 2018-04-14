Донские депутаты предложили запретить продажу жевательного табака





Донские депутаты подвели итоги работы Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Парламентарии Ростовской области выступили с 12 инициативами. Все они были поддержаны коллегами по Ассоциации.



В частности, представители законодательной власти Дона просят устранить пробел в законодательстве, касающийся привлечения к ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Сейчас водители, зарегистрировавшие автомобиль на несовершеннолетнего, уходят от ответственности за нарушение ПДД.



По закону за правонарушение на дороге наказывается хозяин транспортного средства. Однако если автомобиль зарегистрирован на подростка, не достигшего 16 лет, он избегает ответственности. Недобросовестные автовладельцы пользуются этим пробелом и безнаказанно нарушают правила.



За последнее время число подобных случаев значительно возросло. Согласно данным базы Госавтоинспекции, в собственности несовершеннолетних детей в Ростовской области находятся 185 транспортных средств, а количество зафиксированных видеокамерами нарушений ПДД этими машинами составило 1 422 факта за 2016 год и 4 160 - за 2017-й.



Депутаты Заксобрания Ростовской области от имени ЮРПА подготовили обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Парламентарии предлагают установить, что если хозяином транспорта является несовершеннолетний до 16 лет, к административной ответственности привлекается тот родитель или законный представитель подростка, который указан при регистрации транспортного средства.



Но если личность водителя установлена, есть подтверждающие факты, что в момент совершения нарушения за рулем машины сидел конкретный человек, то наказание будет нести он. Однако это сложный процесс, и, как правило, к ответственности чаще всего привлекается владелец.







Очень важный момент – кто из родителей должен отвечать за нарушение. Жизненные ситуации бывают разные. Родители могут не жить вместе или у ребёнка есть другие представители, или материальное положение родителей не позволяет оплатить штраф.

- Мы, посоветовавшись с коллегами из органов полиции, предложили на стадии регистрации транспортного средства на несовершеннолетнего сразу же указывать, кто из законных представителей будет отвечать в случае совершения ДТП или иного правонарушения, - рассказала председатель комитета ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.



Данное предложение депутатов Дона было рассмотрено и принято участниками ЮРПА.



Ещё одной инициативой парламентариев Ростовской области стал запрет продажи жевательного и нюхательного табака. Законом запрещена продажа таких видов бездымного табака, как среднеазиатский насвай и шведский снюс. Сегодня им на смену пришел жевательный и нюхательный табак, которые приобретают все большую популярность в молодежной и подростковой среде. Запрет на продажу этих разновидностей продукции в законодательстве отсутствует.



После введения ограничений потребления табака производители пытаются заполнить образовавшуюся нишу, продвигая альтернативные сигаретам некурительные изделия, которые позиционируются как менее опасные для здоровья и способствующие отказу от курения – бездымные табачные изделия. Однако специалисты утверждают обратное. В жевательном табаке содержится в пять раз больше никотина, чем в обычной сигарете. Он вызывает онкологические заболевания ротовой полости. Данные статистики это подтверждают. Кроме того, некоторые недобросовестные производители под видом жевательного табака продают запрещенный снюс, что позволяет избегать административной ответственности.

- Под видом жевательного и нюхательного табака продают различные, в том числе и запрещенные, вещи. Мы обратились к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с предложением запретить как оптовую, так и розничную продажу жевательного и нюхательного табака и ввести административную ответственность за нарушение данного запрета, - прокомментировал руководитель парламентской делегации, заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Сергей Михалев.





Сергей Михалев



Безопасности здоровья касалась и ещё одна инициатива донских депутатов. Они предложили приравнять электронные сигареты к обычным и, как следствие, запретить их выкладку, рекламу, продажу несовершеннолетним, употребление в общественных местах и ввести другие ограничения.



Обсуждая вопросы здоровья подрастающего поколения, донские депутаты подняли ещё одну тему. С 1 января 2018 года на территории всей страны начал действовать запрет продажи алкогольных тонизирующих напитков. Однако до сих пор не принят перечень тонизирующих веществ, которые могут содержаться в такой продукции. Он устанавливается постановлением правительства страны. Только с его учетом возможно исполнение требований принятого закона. Соответственно, у контролирующих органов нет основания выявлять и пресекать незаконную продажу этой продукции в розничной сети.



На конференции ЮРПА депутаты приняли обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить принятие постановления с перечнем тонизирующих веществ в алкогольной продукции.



Всего на XXVIII Конференция ЮРПА донские депутаты внесли 12 инициатив. Кроме перечисленных, среди них - предложение о предоставлении полицией информации о владельцах транспортных средств. Данная мера необходима для того, чтобы административные комиссии могли идентифицировать недобросовестных автовладельцев, которые не вносят плату за использование платных парковочных мест и выписывать им штрафы.







Чтобы сократить число ДТП на ж/д переездах, парламентарии Ростовской области предложили там, где интенсивность дорожного движения большая, расширять железнодорожные и автомобильные пути, возможно, сделать подземный переезд или что-то еще. Второй пункт – ужесточение штрафов. Третий – изменение учебной программы при подготовке водителей с учётом ситуаций во время железнодорожного переезда, с практической работой. И четвертый – ужесточить требования к водителями автобусов и грузовиков.



Две инициативы касались объектов культурного наследия. Первая из них – это ускорить принятие постановления, определяющего порядок предоставления компенсации собственнику объекта культурного наследия федерального значения. Согласно действующему закону собственник здания, которое внесено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия, имеет право на компенсацию затрат, если он производит за счет собственных средств работы по его сохранению.



Постановление, определяющее порядок выплаты компенсации, было разработано еще в декабре 2016 года, но до сих пор так и не принято из-за отсутствия на тот момент сведений о точном количестве памятников истории и культуры. К 1 января 2018 года такой перечень был составлен. По данным официального сайта Минкультуры России, в нём содержится более 141 тысячи записей. Однако постановление до сих пор не принято.



Депутаты также предлагают ускорить принятие закона о государственно-частном партнерстве в сфере сохранения памятников культуры. По мнению парламентариев, принятие законопроекта окажет положительное влияние на отношения государства и частного сектора экономики, позволит эффективно привлекать бизнес к решению вопросов по сохранению объектов культурного наследия.



В области соцзащиты донские депутаты предложили внести в федеральный закон поправки, которые предусматривают увеличение показателя общей площади жилья, используемого для расчета размера субвенции.



Коллеги по Ассоциации поддержали предложение народных избранников из Ростовской области по доработке ко второму чтению законопроекта о льготах для пенсионеров и инвалидов. Напомним, депутаты хотят ко второму чтению дополнить документ поправками, предусматривающими компенсацию расходов на уплату взноса на капремонт пенсионерам, являющимся собственниками жилых помещений, также и в тех случаях, если в составе их семьи есть инвалиды I и II групп, в том числе работающие, дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов.





Сергей Косинов



На XXVIII Конференции ЮРПА представители Ростовской области также предложили ускорить принятие Федерального закона о патриотическом воспитании. Кроме того, участники ассоциации поддержали инициативу донских депутатов о необходимости разработки такс и методик исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

– Из инициатив, подготовленных депутатами Законодательного собрания Ростовской области, я бы, в первую очередь, выделил вопрос о запрете продажи жевательного табака. Также актуален законопроект, который внес Евгений Михайлович Шепелев по поводу безопасности движения на железнодорожных переездах. Эта проблема сейчас многих настораживает, - подвёл итоги конференции руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов. - Комитет по законодательству вынес на рассмотрение две инициативы – поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части совершенствования механизма реализации административной ответственности и изменения в закон «О полиции». То есть это все те вопросы, которые волнуют не только жителей Ростовской области, но и жителей всего Юга России. Все наши инициативы были единогласно поддержаны коллегами и теперь будут направлены в соответствующие органы федеральной власти.



По итогам работы XXVIII Конференции и в соответствии с решением Ассоциации два депутата Донского парламента были награждены Почетной грамотой ЮРПА. Коллеги отметили работу руководителя парламентской делегации от Ростовской области, заместителя председателя Заксобрания Сергея Михалева и председателя комитета по экономической политике Виктора Шумеева.