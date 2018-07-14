Донские депутаты предложили поправки в федеральный законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста





Депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили внести корректировки в федеральный законопроект, направленный на постепенное повышение пенсионного возраста. Обсуждение поправок прошло 16 июля на 56-м внеочередном заседании донского парламента.



Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» предполагает увеличение пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и 63-х для женщин. Повышение будет происходить постепенно, с 2019 по 2034 год. При этом, некоторые льготы будут сохранены. В частности, сохранится пенсионный возраст для граждан, которые работали на вредных для здоровья предприятиях.



Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко отметил, что вопрос пенсионная реформа является одной из самых сложных за всю 25-летнюю историю донского парламента. Но то, что документ нуждается в корректировке, ни у кого не вызвало сомнений.

- Наши коллеги в Государственной Думе должны получить полный спектр предложений, которые звучали с самых разных, порой диаметрально противоположных, сторон, - отметил спикер. - Задача Законодательного Собрания найти некую срединную линию, обобщить предложения. Наиболее принципиальные позиции, которые интересуют наших жителей, мы обязательно учтем и направим в Государственную Думу ко второму чтению законопроекта.



В пакет предложений от донских депутатов вошла инициатива плавного перехода на новые пенсионные сроки, то есть прибавлять не один год, а полгода в течение календарного года. Кроме того, народные избранники предложили продлить срок гарантированных выплат гражданам предпенсионного возраста при увольнении, а также ввести обязательное страхование от безработицы на льготных условиях. Еще одно предложение касается сохранения льготного права выхода на пенсию учителям и врачам. В настоящее время, учителя могут получать пенсию при наличии 25-летнего педагогического стажа, а врачи при 25-летнем стаже работы в сельской местности и 30-летнего стажа в городах.



Среди народных избранников были и те, которые выступили с резкой критикой проекта и проголосовали «против» его принятия. Это депутаты фракций «КПРФ» и «Справедливая Россия». При этом, лидер эсеров Сергей Косинов согласился с тем, что поправки в пенсионной системе все же необходимы для полной состоятельности документа.

- Я не сторонник, чтобы такие глобальные законы принимались спонтанно. Если предложенные поправки в законопроект помогут улучшить ситуацию, которая существует, то почему бы и нет. Меня, как депутата, должна убедить экспертная группа в том, что тот или иной законопроект необходим и что он принесет людям, - рассказал Сергей Косинов.