Донские депутаты предложили Госдуме поправки к законопроекту о пенсиях





В Госдуме 21 августа пройдут парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы. Ростовскую область на них представит председатель регионального Законодательного собрания Александр Ищенко.



Свои предложения донские парламентарии сформировали по итогам обсуждения проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и направили их в федеральный парламент. В ответном письме председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что инициативы депутатов поступили в профильный комитет Госдумы.



«Все внесенные субъектами права законодательной инициативы поправки к указанному законопроекту в обязательном порядке будут рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению», – сказано в письме.

– Главная задача, которая сегодня стоит перед государством, – повысить размер пенсии. Сегодня она в среднем составляет 13-14 тысяч рублей, а это значит, что есть и те, кто получает значительно меньше – 9-9,5 тысячи рублей. Это нетерпимый уровень пенсионного обеспечения. Поэтому изменения в пенсионной системе назрели давно, – прокомментировал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. – Однако документ, который был принят Государственной Думой в первом чтении, нуждается в корректировке. Мы предложили ограничиться сроком выхода на пенсию для женщин в 58 лет, а для мужчин - в 63 года. Также необходимо сохранить для работников бюджетной сферы, а именно - для врачей, учителей и работников сцены, существующие правила выхода на пенсию за выслугу лет. Мы считаем, что эта категория работников должна сохранить действующий порядок назначения пенсии. Это наша принципиальная позиция.



Депутаты донского парламента направили в Госдуму более десяти предложений. В частности, парламентарии предлагают изменить период ежегодного увеличения пенсионного возраста с одного года до полугода, квотировать рабочие места для лиц предпенсионного возраста и ввести обязательное страхование от безработицы для граждан предпенсионного возраста на льготных условиях. Средства на эти цели предлагают выделить из федерального бюджета.