Донские депутаты потратят почти 34 млн рублей на аренду служебных автомобилей



Фото: Newstracker.ru

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области потратят почти 34 млн рублей на аренду автомобилей для служебных целей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.



Парламентарии планируют арендовать 25 легковых автомобилей, два универсала и 23 седана с пробегом не более 36 800 километров. По условиям контракта, машины должны быть оснащены усилителем рулевого управления, фронтальными подушками безопасности, системами обогрева и кондиционирования воздуха.



В пяти машинах должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс.



Транспортные средства арендуются на период с 9 января по 31 августа 2019 года. Содержание, ремонт и сервисное обслуживание входит в обязанности поставщика автомобилей.



Исполнитель контракта определится в результате аукциона 29 декабря.



Добавим, что правительство Ростовской области объявило конкурс на поиск поставщика, который обеспечит служебным транспортом бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба. На эти цели из бюджета потратят 1,5 млн рублей.