Донские депутаты обратятся в Конституционный суд, чтобы заставить полицию исполнять региональные законы



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Донские депутаты обратятся в Конституционный суд России с просьбой обязать полицейских привлекать к ответственности нарушителей регионального Кодекса об административных правонарушениях.

- В настоящее время между правительством Ростовской области и Министерством внутренних дел не заключено соглашение, по которому сотрудники полиции могли бы составлять протоколы и привлекать к ответственности нарушителей регионального законодательства, - отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



Речь идёт о возвращении полиции полномочий составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, установленных местными законами. Так, например, на уровне области были приняты законы о нарушении тишины и покоя граждан, запреты на попрошайничество, на пребывание детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей и другие. Но если полицейский заметит подростка ночью в питейном заведении, он вправе пройти мимо, поскольку в стране такого запрета нет, он существует только на территории области. То есть составы этих административных правонарушений региональных законов находятся вне компетенции полиции.



Ранее донские депутаты обращались с этой проблемой в Госдуму и Совет Федерации, использовали механизмы южно-российской парламентской ассамблеи, других ассоциаций, но тем не менее вопрос остается нерешенным. В связи с этим парламентарии приняли решение направить обращение в Конституционный суд Российской Федерации.

- У нас нет другой полиции, другой силовой структуры, которая бы участвовала в принуждении нарушителей к исполнению закона. И, как нам кажется, те механизмы, которые предложены сегодня федеральным законодательством, не соответствуют конституционной природе российского государства, статусу субъекта федерации, поэтому мы будем настаивать на том, что договорная модель не применима к органам власти, - подчеркнул спикер.



Отметим, что соглашения между МВД и правительствами регионов заключены только в четырёх субъектах. Так, полицейские могут привлекать к ответственности за нарушение региональных законов нарушителей только в Республике Татарстан, Оренбургской, Челябинской и Мурманской областях.

- Если закон чему-то противоречит, значит, нужно обращаться в суд и отменять его, если не противоречит, то его надо исполнять, - заключил Александр Ищенко.