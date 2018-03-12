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Донская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбе

Донская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбе

Спортсменка из Ростовской области может отправиться на Олимпиаду 2020 года в составе женской сборной страны по вольной борьбе. 24-летняя Татьяна Колесникова — единственная, кто представляет Донской край в российской команде по этой дисциплине.

Не так давно спортсменка стала серебряным призером в престижных рейтинговых соревнования в Швеции. Она заняла вторую строчку в весовой категории до 72 кг.

Спортом Татьяна занимается 12 лет. В родной слободе Красюковской Октябрьского района была только одна спортивная секция – по вольной борьбе. Туда девочка и записалась. Искусству боя детей обучал заслуженный тренер России Владимир Курденков.
-​ Я боялась, что буду в группе белой вороной, - вспоминает Татьяна Колесникова. - У Владимира Николаевича занимались 15 девочек. Мои ровесницы посещали секцию уже несколько лет. Однако тренер сказал, что у меня талант, а поздний старт — не помеха. Спустя несколько месяцев я уже участвовала в своем первом соревновании.

Донская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбе

Теперь Владимир Курденков работает на Сахалине. Возрождает на острове вольную борьбу. Его бывшие ученики отзываются о нем как о сильном тренере и замечательном человеке.

Таня стала развиваться в качестве профессионального спортсмена, а победы на различных турнирах мотивировали на новые свершения. В 18 лет по совету Курденкова она поступила в училище олимпийского резерва в Москве. За несколько месяцев до отъезда в столицу девушка познакомилась с будущим мужем Иваном. Они встретились в спортзале. Молодой человек также занимался борьбой. Несмотря на трехлетнюю разлуку, влюбленные мечтали о семейном гнездышке и планировали совместную жизнь.

В 2013 году спортсменка окончила училище и вернулась домой. К этому времени ее избранник завершил учебу в ДонГАУ. Таня поступила в этот же университет. Там Иван работал преподавателем кафедры физвоспитания. Вскоре пара сыграла свадьбу. В начале 2017 года у супругов родился сын Семен. Сейчас молодая мама учится на четвертом курсе биотехнологического факультета Донского государственного аграрного университета.

Донская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбе

При этом Татьяна продолжает покорять все новые спортивные вершины. Девушка стала участником более 50 турниров разных уровней. За ее плечами - победы на всероссийских соревнованиях среди студентов, в Кубке европейских наций, призовые места в чемпионате России и европейском молодежном первенстве. Самое главное достижение спортсменки — первое место на международном турнире на приз троекратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В первенстве в Белоруссии участвовали 280 спортсменов из 25 стран. Среди них были 10 чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. В борьбе с серьезными соперниками Татьяна взяла золото в весовой категории до 69 кг. Также в 2016 году дончанка стала бронзовым призером третьего Парижского международного турнира по вольной и греко-римской борьбе. На первенство во Францию приехали спортсмены из 30 стран. Конкуренция была жесточайшей. Бронза на соревновании дала спортсменке право участвовать в чемпионате Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет в Болгарии.

В 2018 году Татьяна покорила новую вершину - 2-е место на соревнованиях в Швеции в весовой категории до 72 кг. Высокое место спортсменка одержала при поддержке мужа Ивана, который является ее личным тренером. Заветная мечта дончанки — попасть на Олимпийские игры 2020 года.

Донская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбе

Для участия в престижном соревновании Татьяне необходим высокий рейтинг. Кроме побед, член сборной по вольной борьбе России должна немного похудеть. Это условие необходимо выполнить, поскольку максимальная весовая категория на Олимпиаде - до 68 кг. Тем не менее для профессионала такого уровня проблемой этой не станет. К тому же олимпийская медаль того стоит.

По словам Татьяны, на первом месте для нее всегда остаются близкие. Спортсменку поддерживают муж, сын, большая семья - пять братьев и сестер. Кстати, родители Татьяны, жители слободы Красюковской, награждены орденом «Родительская слава». Жизнь в большой семье приучила ее к труду, взаимовыручке, ответственности перед другими. Даже попадая в конфликты, свои навыки вне спорта она никогда не применяла.
- Мои тренеры всегда внушали мне, что нельзя применять борцовские навыки за пределами спортивного зала, - рассказала Татьяна. - Однажды, еще в юности, я вступилась за подругу, но в том случае ничего серьезного не было.

В мае этого года спортсменка в составе сборной России представит страну на чемпионате Европы по вольной борьбе. Соревнования состоятся в Каспийске, в Республике Дагестан. 24-летняя девушка старательно готовится к турниру, ведь победа повысит ее международный рейтинг. Первое место приблизит Татьяну Колесникову к исполнению заветной мечты — участию в Олимпийских играх 2020 года.

Донская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбеДонская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбеДонская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбе

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