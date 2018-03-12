Донская спортсменка Татьяна Колесникова может побороться за олимпийскую медаль в вольной борьбе





Спортсменка из Ростовской области может отправиться на Олимпиаду 2020 года в составе женской сборной страны по вольной борьбе. 24-летняя Татьяна Колесникова — единственная, кто представляет Донской край в российской команде по этой дисциплине.



Не так давно спортсменка стала серебряным призером в престижных рейтинговых соревнования в Швеции. Она заняла вторую строчку в весовой категории до 72 кг.



Спортом Татьяна занимается 12 лет. В родной слободе Красюковской Октябрьского района была только одна спортивная секция – по вольной борьбе. Туда девочка и записалась. Искусству боя детей обучал заслуженный тренер России Владимир Курденков.

-​ Я боялась, что буду в группе белой вороной, - вспоминает Татьяна Колесникова. - У Владимира Николаевича занимались 15 девочек. Мои ровесницы посещали секцию уже несколько лет. Однако тренер сказал, что у меня талант, а поздний старт — не помеха. Спустя несколько месяцев я уже участвовала в своем первом соревновании.







Теперь Владимир Курденков работает на Сахалине. Возрождает на острове вольную борьбу. Его бывшие ученики отзываются о нем как о сильном тренере и замечательном человеке.



Таня стала развиваться в качестве профессионального спортсмена, а победы на различных турнирах мотивировали на новые свершения. В 18 лет по совету Курденкова она поступила в училище олимпийского резерва в Москве. За несколько месяцев до отъезда в столицу девушка познакомилась с будущим мужем Иваном. Они встретились в спортзале. Молодой человек также занимался борьбой. Несмотря на трехлетнюю разлуку, влюбленные мечтали о семейном гнездышке и планировали совместную жизнь.



В 2013 году спортсменка окончила училище и вернулась домой. К этому времени ее избранник завершил учебу в ДонГАУ. Таня поступила в этот же университет. Там Иван работал преподавателем кафедры физвоспитания. Вскоре пара сыграла свадьбу. В начале 2017 года у супругов родился сын Семен. Сейчас молодая мама учится на четвертом курсе биотехнологического факультета Донского государственного аграрного университета.







При этом Татьяна продолжает покорять все новые спортивные вершины. Девушка стала участником более 50 турниров разных уровней. За ее плечами - победы на всероссийских соревнованиях среди студентов, в Кубке европейских наций, призовые места в чемпионате России и европейском молодежном первенстве. Самое главное достижение спортсменки — первое место на международном турнире на приз троекратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. В первенстве в Белоруссии участвовали 280 спортсменов из 25 стран. Среди них были 10 чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. В борьбе с серьезными соперниками Татьяна взяла золото в весовой категории до 69 кг. Также в 2016 году дончанка стала бронзовым призером третьего Парижского международного турнира по вольной и греко-римской борьбе. На первенство во Францию приехали спортсмены из 30 стран. Конкуренция была жесточайшей. Бронза на соревновании дала спортсменке право участвовать в чемпионате Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет в Болгарии.



В 2018 году Татьяна покорила новую вершину - 2-е место на соревнованиях в Швеции в весовой категории до 72 кг. Высокое место спортсменка одержала при поддержке мужа Ивана, который является ее личным тренером. Заветная мечта дончанки — попасть на Олимпийские игры 2020 года.







Для участия в престижном соревновании Татьяне необходим высокий рейтинг. Кроме побед, член сборной по вольной борьбе России должна немного похудеть. Это условие необходимо выполнить, поскольку максимальная весовая категория на Олимпиаде - до 68 кг. Тем не менее для профессионала такого уровня проблемой этой не станет. К тому же олимпийская медаль того стоит.



По словам Татьяны, на первом месте для нее всегда остаются близкие. Спортсменку поддерживают муж, сын, большая семья - пять братьев и сестер. Кстати, родители Татьяны, жители слободы Красюковской, награждены орденом «Родительская слава». Жизнь в большой семье приучила ее к труду, взаимовыручке, ответственности перед другими. Даже попадая в конфликты, свои навыки вне спорта она никогда не применяла.

- Мои тренеры всегда внушали мне, что нельзя применять борцовские навыки за пределами спортивного зала, - рассказала Татьяна. - Однажды, еще в юности, я вступилась за подругу, но в том случае ничего серьезного не было.



В мае этого года спортсменка в составе сборной России представит страну на чемпионате Европы по вольной борьбе. Соревнования состоятся в Каспийске, в Республике Дагестан. 24-летняя девушка старательно готовится к турниру, ведь победа повысит ее международный рейтинг. Первое место приблизит Татьяну Колесникову к исполнению заветной мечты — участию в Олимпийских играх 2020 года.



