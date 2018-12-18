Донская прокуратура намерена добиться увольнения заммэра Ростова по ЖКХ





Региональная прокуратура намерена добиться увольнения заместителя главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Владимира Сакеллариуса. Об этом на правительственном часе во время Заседания Законодательного собрания Ростовской области заявил прокурор региона Юрий Баранов.



По словам главы надзорного ведомства, несмотря на то, что чиновнику удалось оспорить решение суда о его увольнении с должности, прокуратура собирается настоять на своем.

- Мы уже подали кассационную жалобу и готовы дойти до Верховного Суда РФ, чтобы добиться его увольнения, - отметил Баранов.



Напомним, в июле 2018 года по требованию прокуратуры Владимир Сакеллариус был уволен с занимаемой должности в связи с возникшим конфликтом интересов – его сын руководил группой ростовских компаний в сфере ЖКХ.



Тогда Ленинский суд отказал в удовлетворении требования прокуратуры, но надзорное ведомство добилось положительного решения в апелляции. Однако администрация Ростова обжаловала решение и восстановила чиновника в должности.