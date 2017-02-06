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Донская ГИБДД предупреждает об ухудшении погодных условий на дорогах области

Донская ГИБДД предупреждает об ухудшении погодных условий на дорогах области

ГИБДД Ростовской области предупреждает об ухудшении погодных условий и просит быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.
- В связи с резким похолоданием на дорогах области ожидается гололедица, а также выпадение осадков в виде мокрого снега и снега¸ - сообщили в донской Госавтоинспекции. – Водителям следует увеличивать дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирайть скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В ГИБДД также призывают быть более внимательными пешеходов, отмечая, что в условиях гололедицы тормозной путь автотранспорта значительно увеличивается.

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