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Донская гандболистка наступила ногой на голову соперницы во время матча в Волгограде: видео

Донская гандболистка наступила ногой на голову соперницы во время матча в Волгограде: видео

Беспрецедентный случай произошёл на гандбольной площадке в Волгограде. Спортсменка наступила на голову ногой упавшей сопернице.

Инцидент произошёл во время Первенства России по гандболу среди девушек до 17 лет. Соревновались команда Ростовской области и сборная Москвы. Во время борьбы за мяч московская спортсменка Александра Пустохина упала. Дончанка Кристина Котолуп подошла к ней и с силой ударила по голове ногой. Девушка схватилась руками за лицо. От неожиданности и удивления вскрикнул весь зал. Один из болельщиков в это время как раз снимал матч, и момент удара также попал на видео. Сама представительница команды Ростовской области поспешила на скамейку. Судья удалил Котолуп с поля, показав красную и синюю карточки.

На происшествие уже отреагировала федерация гандбола России.
- Собравшаяся в тот же день дисциплинарная комиссия приняла решение об отстранении Кристины Котолуп от участия в дальнейших матчах и вынесло ходатайство об увеличении дисквалификации в комиссию по развитию детско-юношеского гандбола, - сообщили в федерации.

По информации Volga-Day.ru, следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда начал доследственную проверку по факту случившегося.

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