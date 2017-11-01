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Дончанку, пропавшую больше года назад, видели в Санкт-Петербурге

Дончанку, пропавшую больше года назад, видели в Санкт-Петербурге
Дончанка, пропавшая больше года назад, была замечена в Санкт-Петербурге. В середине октября жители северной столицы видели 30-летнюю Валентину Химичеву возле станции метро «Комендантский проспект». По словам очевидцев, разыскиваемая просила деньги у прохожих.

Напомним, Валентина вышла из дома 29 февраля 2016 года и с тех пор перестала выходить на связь с родными. На вид женщине 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, плечи опущенные, карие глаза и дугообразные брови.

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