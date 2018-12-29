Дончанка Татьяна Котова поставила дома ёлку, украшенную цветами



Уроженка Ростовской области Татьяна Котова украсила ёлку фиолетовыми цветами. Фото необычного новогоднего дерева она разместила на страничке в социальной сети.



Артистка написала, что устала от обычных зелёных ёлок со звёздами на макушке. Поэтому она решилась на эксперимент, который определённо удался.



- Такая ёлка не даст заскучать и напомнит о ярком лете, - рассказала певица.



Действительно, сиреневые цветы навевают мысли о тёплых летних деньках.