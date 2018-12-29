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Дончанка Татьяна Котова поставила дома ёлку, украшенную цветами

Дончанка Татьяна Котова поставила дома ёлку, украшенную цветами
Уроженка Ростовской области Татьяна Котова украсила ёлку фиолетовыми цветами. Фото необычного новогоднего дерева она разместила на страничке в социальной сети.

Артистка написала, что устала от обычных зелёных ёлок со звёздами на макушке. Поэтому она решилась на эксперимент, который определённо удался.

- Такая ёлка не даст заскучать и напомнит о ярком лете, - рассказала певица.

Действительно, сиреневые цветы навевают мысли о тёплых летних деньках.

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