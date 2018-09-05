Дончане получат региональные льготы до выхода на пенсию





Депутаты донского Заксобрания обсудили законопроект о сохранении региональных льгот при выходе на пенсию на прежней возрастной отметке. Инициативу, внесенную губернатором Василием Голубевым, рассмотрели 6 сентября на заседании комитета по социальной политике и фракции партии «Единая Россия».



Глава региона предложил не привязывать предоставление региональных льгот ко времени назначения социальной пенсии (тем более что возраст выхода на пенсию, скорее всего, увеличится на пять лет), а установить жесткий возрастной порог: 55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин. А если гражданин имеет право досрочно выйти на пенсию, например, по выслуге лет, до достижения возраста 55 или 60 лет, то льготы будут предоставляться ему с момента назначения пенсии.

- У нас полномочий гораздо меньше, чем у федеральной власти, но мы эти полномочия реализуем в полном объеме. Все, что зависит от региональных властей, принимается для того, чтобы смягчить переход на новые условия пенсионного законодательства, - отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



Речь идёт о мерах социальной поддержки для ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области, а также для сельских бюджетников. По достижении 55 или 60 лет ветераны труда могут пользоваться льготами по бесплатному медицинскому обслуживанию, бесплатному проезду в общественном транспорте, 50%-й компенсацией за оплату коммунальных услуг и жилья. За сельскими специалистами сохранится право на полную компенсацию расходов на оплату ЖКУ, если они прожили на селе 10 лет. На такую меру поддержки могут рассчитывать медработники, учителя, соцработники, руководители и специалисты учреждений культуры, специалисты ветеринарной службы.



Таким образом, региональные льготы будут предоставляться не после выхода на пенсию, а по достижении женщинами возраста 55 лет и мужчинами 60 лет.

- По сути, мы создаем возможность для жителей Ростовской области пользоваться всеми существующими льготами, если есть основания для их получения, вне зависимости от того, получают они пенсию или еще не получают, - добавил спикер донского парламента. – Продолжая работать, человек не получает пенсию, но льготы за ним сохраняются. В зависимости от льготного статуса гражданина это может быть компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в транспорте, медицинские услуги, лекарственное обеспечение и так далее.