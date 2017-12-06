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«Донавтовокзал» оштрафовали на 2 млн рублей за незаконные сборы комиссии с пассажиров

«Донавтовокзал» оштрафовали на 2 млн рублей за незаконные сборы комиссии с пассажиров
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал «Донавтовокзал» за незаконные сборы с пассажиров.

При продаже билетов в кассах вокзалов Ростовской области с пассажиров взимался комиссионный сбор при предварительной и текущей продаже билетов на регулярные автобусные маршруты. Законом подобные сборы не предусмотрены.
- Организации неоднократно выдавались предупреждения о прекращении нарушений антимонопольного законодательства, которые были проигнорированы, после чего Ростовское УФАС возбудило дело, - рассказали в Ростовском УФАС. - Кроме того, организация должна выплатить штраф, сумма которого превысила 2 миллиона рублей.

В соответствии с решением суда «Донавтовокзал» обязан прекратить взимать комиссионные сборы. Пассажирам, в стоимость билетов которых по-прежнему включают дополнительную плату за бронь, просят обращаться с заявлениями в антимонопольную службу с копией билета и чека брони.

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