«Донавтовокзал» и «Транс Сервис» на 10 миллионов рублей оштрафованы ростовским УФАС



«Донавтовокзал» и «Транс Сервис» на 10 миллионов рублей оштрафованы ростовским УФАС. Фирмы были привлечены к административной ответственности по статье «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения».



Как сообщают в пресс-службе ведомства, фирмы заключили между собой договор о том, что «Донавтовокзал» будет отправлять всех пассажиров в кассы ООО «Транс сервис». При этом билеты у этой компании были по умолчанию дороже. При этом пассажиропоток распределялся непропорционально и остальные перевозчики были вынуждены расторгать договоры с «Донавтовокзалом».