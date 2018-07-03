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«Донавтовокзал» и компанию-перевозчика поймали на картельном сговоре

«Донавтовокзал» и компанию-перевозчика поймали на картельном сговоре
Арбитражный суд Ростовской области подтвердил факт картельного сговора «Донавтовокзала» и компании-перевозчика, выявленный Ростовским УФАС.

«Донавтовокзал» заключил договор аренды с ООО «Транс-Сервис» на продажу билетов на территории автовокзала. При этом в коммерческих кассах билеты продавались по завышенной цене, в то время как в кассах автовокзала проезд на этих же маршрутах стоил дешевле. Но когда пассажиры желали купить билеты в кассах автовокзала, их перенаправляли в «Транс-Сервис», вынуждая тем самым переплачивать за проезд.
- Действия организаций привели к ущемлению интересов пассажиров, так как им приходится приобретать более дорогие билеты, а также перевозчиков, у которых заключены договоры на реализацию билетов с «Донавтовокзалом», поскольку пассажиры перенаправляются в кассу конкурентов, - пояснили в Ростовском управлении антимонопольной службы.

Таким образом, «Транс Сервис» осуществлял рейсы чаще, а билеты продавал дороже, что привело к перераспределению пассажиропотока и убыткам других перевозчиков.
- На данном этапе ведется работа по привлечению ПАО «Донавтовокзал» и ООО «Транс Сервис» к административной ответственности по статье «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности», - добавили в УФАС.

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