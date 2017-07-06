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Дома у ростовчанки изъяли 1,5 кг наркотиков

Дома у ростовчанки изъяли 1,5 кг наркотиков

В доме ростовчанки нашли 1,5 кг наркотиков. Полицейские задержали молодую жительницу Ростова за сбыт наркотиков.

33-летняя девушка размещала объявления о продаже запрещенных веществ в Интернете. Когда покупатель находился, она передавала ему товар посредством закладок.
- Полицейские в ходе обыска по месту жительства подозреваемой обнаружили и изъяли более полутора килограммов неизвестного вещества, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Результаты проведенного исследования показали, что изъятый материал является синтетическим наркотическом.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. Ростовчанка заключена под стражу.

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