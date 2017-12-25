Долги ФК «Ростов» превышают 250 млн рублей





Долги ФК «Ростов» превышают 250 млн рублей. По информации арбитражного суда Ростовской области, региональный Фонд поддержки игровых видов спорта подал в суд на футбольный клуб. Организация требует взыскать с ответчика более 253 миллионов рублей. Первое заседание по иску пройдет 22 января.



Напомним, осенью этого года «желто-синие» уже участвовали в судебном разбирательстве в качестве ответчика. Тогда клуб обязали выплатить задолженность около 10 миллионов рублей донскому министерству имущественных и земельных отношений.