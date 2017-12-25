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Долги ФК «Ростов» превышают 250 млн рублей

Долги ФК «Ростов» превышают 250 млн рублей

Долги ФК «Ростов» превышают 250 млн рублей. По информации арбитражного суда Ростовской области, региональный Фонд поддержки игровых видов спорта подал в суд на футбольный клуб. Организация требует взыскать с ответчика более 253 миллионов рублей. Первое заседание по иску пройдет 22 января.

Напомним, осенью этого года «желто-синие» уже участвовали в судебном разбирательстве в качестве ответчика. Тогда клуб обязали выплатить задолженность около 10 миллионов рублей донскому министерству имущественных и земельных отношений.

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