Доходный дом Павленковой в Ростове законсервируют



Объект культурного наследия «Доходный дом О. С. Павленковой» на улице Станиславского, 36 будет подвержен консервации.



Сегодня некогда интереснейшее здание в стиле неоклассицизма представляет собой жалкое зрелище. Думается, местные власти с удовольствием бы от него избавились (как от многих ему подобных), да нельзя.

- На объекте культурного наследия «Доходный дом О. С. Павленковой» запланированы консервационные и противоаварийные работы, - рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский. – Сегодня специализированная организация, проводившая обследование конструкций, должна передать свое заключение о физическом состоянии конструкций здания в администрацию города, после чего к проведению работ приступит специализированная лицензированная организация. Возможно, часть конструкции придётся демонтировать, чтобы не допустить обрушений и устранить угрозу жизни и здоровью ростовчан. В дальнейшем, до разработки полного проекта по восстановлению, здание будет законсервировано.



По словам Ивана Грунского, дом Павленковой защищён от сноса своим статусом объекта культурного наследия. В случае, если он будет передан в собственность частному лицу, новый владелец не имеет права его разобрать, только восстановить или воссоздать. До сих пор желающих приобрести историческое здание вместе с охранными обязательствами не нашлось. Пока же, в преддверии ЧМ, его, как и другие, спрячут под баннером.



Отметим, что от объекта культурного наследия остался один только фасад. Летом 2015 года в здании случился пожар. К этому времени дом пустовал уже 7 лет. Строение было признано аварийным и в 2008 году всех жильцов расселили.



Здание было построено в конце XIX века в неоклассическом стиле. До революции оно являлось доходным домом О.С. Павленковой. Симметрия фасада подчёркивается центральной раскреповкой (отрезок стены выдвигается вперёд), завершённой аттиком сложной конфигурации, которая акцентирует парадный вход.



