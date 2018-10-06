До конца рабочей недели в Ростове на ряде улиц будут отключать свет



Фото: Kazan.mk.ru

В Ростове с 9 по 12 октября пройдёт плановое отключение электроэнергии.



Так, по информации «Донэнерго», 9 октября с 9 утра до 17 часов электричества не будет на улицах:

- Щербакова в домах с 1 по 67 и с 2 по 50;

- Курчатова, в домах с 1 по 5;

- Пулеметной в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;

- переулке Запрудном в домах с 1 по 19 и с 2 по 16;

- Молодёжной в домах с 1 по 11 и с 2 по 12;

- 12 Декабря в домах с 1 по 21 и с 2 по 26;

- Фабричной в домах с 1 по 7 и с 2 по 36;

- Алеутской в домах с 1 по 53 и с 30 по 68;

- переулке Аджарского в домах с 1 по 11 и с 2 по 10;

- Соревнования в домах с 1 по 23 и с 2 по 24;

- Мурманской в домах с 43 по 87 и с 54 по 94;

- Глинки в домах с 51 по 93 и с 52 по 94;

- Калужской в домах с 53 по 99 и с 50 по 78;

- Арефьева в домах с 54 по 68;

- Тихого Дона в домах с 40 по 50 и с 47 по 61;

- Днепропетровской в домах с 7 по 35;

-20-летия Октября, 71;

- переулке Норильского в домах с 15 по 27 и с 40 по 56;

- Книжной в домах с 2 по 60 с 1 по 41;

- переулке Рационализаторском в домах с 55 по 63 и с 22 по 48;

- 1-й Баррикадной №№ 2/2, 2/1, 4;

- Круглой, 5;

- Ленинградской, 1;

- Токарной, 3;

- проспекте 40-летия Победы №№ 316, 316/2, 318/1, 318/2;

- проспекте Космонавтов № 17 и № 17/2;

- Волкова №№ 7/4, 7/5, 9/2.



В среду, 9 октября, также с 9 утра до 17 часов электроэнергии не будет на улицах:

- Всесоюзной в домах с 130 по 162;

- переулке Молодогвардейском в домах с 3 по 23 и с 2 по 14;

- Набережной в домах с 113 по 165 и № 131а;

- переулке Промысловом в домах с 1 по 17 и с 2 по 16;

- Станционном в домах с 3 по 11 и с 2 по 6;

- Фиолетова в домах с 1 по 17 и с 2 по 16;

- проспекте Нагибина в домах с 53 по 57;

- Нариманова в домах с 84 по 86;

- переулке Марксистском в домах с 2 по 4;

- Вологодской;

- Новополоцкой;

- Каракумской;

- Односторонней;

- Каменобродской;

- Боряна;

- Баграмяна;

- Алагирской;

- Армянской;

- переулке Сумском;

- переулке Персиановском;

- 30-летия Октября в домах с 105 по 183 и с 168 по 250;

- Задонской в домах с 31 по 61 и с 58 по 64;

- Пескова в домах с 186 по 188;

- Учебной в домах с 1 по 29;

- переулке Днепровском № 109;

- Вятской №№ 41, 43, 43/1, 45, 45/1, 47;

- переулке Норильском в домах с 38 по 42 и с 15 по 17а;

- Детской в домах с 1 по 79 и с 2 по 72;

- переулке Рационализаторском в домах с 31 по 53 и с 24 по 40.



В четверг, 11 октября, электричество отключат на улицах:

- 30-летия Октября в домах с 189 по 217 и с 252 по 312, №№ 292а, 288а;

- Задонской в домах с 71 по 125 и № 16.



В последний рабочий день, 12 октября, света не будет:

- на переулке Свирском в домах с 35 по 71 и с 40 по 78;

- переулке Ладожском в домах с 41 по 93 и с 36 по 100;

- Тверском в домах с 37 по 97 и с 38 по 94;

- Клязьминском в домах с 74 по 94;

- на улицах Белорусской в домах с 90 по 106;

- Украинской в домах с 109 по 125 и с 88 по 104;

- 30-летия Октября в домах с 225 по 293 и с 316 по 348;

- Задонской в домах с 139 по 267;

- Пескова в домах с 194 по 202.



