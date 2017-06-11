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До конца недели в Ростове будут идти дожди

До конца недели в Ростове будут идти дожди

В Ростове до конца недели будут идти дожди.

Небольшие осадки прогнозируются во вторник, среду и четверг. Температура воздуха при этом сохранится на уровне 22 градусов, ночью - до 14. Солнечная погода вернётся в донскую столицу только к выходным. Вместе с ней придёт и потепление. По прогнозам синоптиков, в субботу в Ростове прогнозируется +22, в воскресенье +24.

Дожди и усиление ветра до 10-15 метров в секунду ожидаются и на всей территории области, местами грозы. В некоторых северных районах температура опустится до 19 градусов.

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