До конца недели в Ростове будут идти дожди





В Ростове до конца недели будут идти дожди.



Небольшие осадки прогнозируются во вторник, среду и четверг. Температура воздуха при этом сохранится на уровне 22 градусов, ночью - до 14. Солнечная погода вернётся в донскую столицу только к выходным. Вместе с ней придёт и потепление. По прогнозам синоптиков, в субботу в Ростове прогнозируется +22, в воскресенье +24.



Дожди и усиление ветра до 10-15 метров в секунду ожидаются и на всей территории области, местами грозы. В некоторых северных районах температура опустится до 19 градусов.