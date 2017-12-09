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До конца года движение в центре Ростова будет ограничено

До конца года движение в центре Ростова будет ограничено
Фото: Mapio.net

До конца года движение транспорта и пешеходов в центре Ростова будет ограничено. Так, с 12 по 31 декабря проезд запрещен по улице Шаумяна от переулка Братского до дома № 3 на Шаумяна.

В то же время горожане не смогут пройти по западной стороне Братского переулка от Большой Садовой до Шаумяна и по Большой Садовой от Братского переулка до дома № 16 по Садовой.

Участки перекроют из-за работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание редакции газеты «Приазовский край».

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